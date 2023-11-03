У нас есть четкое представление о том, как он будет выглядеть: Подоляк – о конце войны

Основное – это наращивание поставок оружия для достижения технологического преимущества на поле боя, значительные тактические поражения России и обрушение российских оборонных заказов, отметил Михаил Подоляк.

Несмотря на сложности нынешнего этапа войны, увеличение поставок оружия должно привести к достижению технологического преимущества Украины на поле боя.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в соцсети Х.

"Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и мы имеем четкое представление о том, как выглядит "конец войны". Несмотря на все сложности нынешнего этапа войны. Наращивание поставок оружия для достижения технологического преимущества на поле боя. Значительные тактические поражения России. Обвал российских оборонных заказов", — отметил советник руководителя ОП.

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По мнению Подоляка, следствием этого будет неконтролируемое возвращение агрессивных мобилизованных сил в Россию – крах фундаментальных мифов российской пропаганды – окончательный упадок влияния "путинской вертикали" внутри России – самоизоляция России – внутренние беспорядки – замена российских нынешних элит на элиты переходного периода.

Советник руководителя ОП убежден, что в результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и станет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает (место неглобального игрока), значительно уменьшится поддержка глобальной нестабильности, вернется возможность возрождения международного права и международных институтов.

Напомним, США выделили Украине пакет военной помощи на 425 миллионов долларов.

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