"У нас есть конкретные даты, когда нам нужны эти танки, и они у нас будут": Подоляк о помощи союзников

Спикер заверил, что все будет в рамках логистических договоренностей, которые выясняются.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что военная помощь, а именно танки от союзников поступит в Украину в указанный срок.

Об этом говорилось в эфире телемарафона.

"У нас есть конкретные даты, когда нам нужны эти танки, и они к этим датам будут у нас", – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина получит все, что нужно в полном объеме, в тот момент, когда вооружение понадобится ВСУ.

"К моменту начала определенных действий, в которых будут участвовать сформированы новые танковые штурмовые бригады, мы будем постоянно читать, что те или иные партнеры нам "дадут оружие в 2030 году", потому что с приходом Герасимова гибридный компонент российской "СВО" только повысился. .. Поэтому давайте так: мы получим все, что нам нужно в том объеме, в котором нужно, в тот момент, когда это потребуется ВСУ", — отметил Подоляк.

Подоляк назвал слухами информацию, что для Украины будут строить новые танки.

"Это немного не так.... Потому что партнеры так же понимают, на каком этапе мы находимся и какие нам инструменты будут нужны этой зимой или в середине весны. Поэтому мы будем все это иметь непосредственно тогда, когда это будет нужно", — добавил он.

Добавим, что министр обороны Украины убежден: снабжение танков — это еще не конец истории с военной помощью Запада.

Ранее президент Украины говорил о большом значении количества танков и сроков, когда они могут быть доставлены в Украину.

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