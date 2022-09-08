У нас есть определенные успехи: в Минобороны прокомментировали контрнаступление ВСУ

Почти на всей линии фронта продолжаются активные боевые действия, а это 1300 км. Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи, однако в Минобороны пока их не разглашают.
В Министерстве обороны отметили, что на определенных направлениях фронта продолжается оборонная операция, охватывающая целый комплекс мер, в том числе наступление.
Об этом в эфире совместного телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
"У нас 1300 км активных боевых действий, а вообще линия фронта в 2500 км. Так вот, на всех этих 1300 км идут активные боевые действия, то есть здесь не стоит выделять какой-то отдельный регион, потому что боевые действия идут везде. Если говорить там о Юг, о Востоке, у нас идет оборонная операция, которая по сути охватывает целый комплекс мероприятий, и это часть мероприятий, которые имеют наступательный характер, часть мероприятий, которые имеют оборонный характер, поэтому у нас много разноплановых, у нас нет черного и белого, у нас есть разные факты. У нас есть определенные успехи, у нас есть сдерживание врага", — отметила она.
О хороших новостях с фронта, в частности Хаиковской области, в видеообращении 7 сентября сообщил глава государства Владимир Зеленский.
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