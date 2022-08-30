"У нас есть скромная надежда, что будет успех": Старух перечислил факторы для улучшения ситуации на ЗАЭС

Ситуация в Энергодаре Запорожской области не улучшается, а на самой ЗАЭС она сверхсложная.

Энергодар постоянно находится под обстрелами армии РФ, но тысячи работников ЗАЭС должны оставаться в городе, чтобы участвовать в процессе жизнеобеспечения атомного объекта.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"К сожалению ситуация в городе не улучшается. Треть города уехала, значительная часть должна остаться потому, что 11 тысяч – это работники атомной станции. Часть из них непосредственно работает на АЭС, а часть работает удаленно, но так же важно их участие в процессе жизнеобеспечения атомного станции. объекта. Остановить его невозможно просто так, это не просто выключил выключатель и блендер не работает, это объект, который постоянно, на десятилетие или на век вперед должен быть под наблюдением профессиональной команды", — написал он.

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Чиновник напомнил, что ЗАЭС — это самая большая в Европе станций, и соответственно люди должны быть на месте.

"Как чувствует себя оператор, который в заложниках, семья в котором заложниках, на станции размещены вооруженные подразделения и все они понимают, что это такое, когда боезапас в машинном зале, когда не соблюдается техника безопасности и прочее, поэтому ситуация сверхсложная. Город и атомная станция это единственный организм, если не будет работать атомная станция не будет электричества. Если не будет работать атомная станция, не будет тепла, а там нет ни на газе котельной, ни на чем, а именно из атомной станции вторичное тепло используется в городе и фактически не будет жизни", — объяснил он.

Старух также отметил, что в городе остались спасатели, они работают и ликвидируют пожары. В том числе пожары, возникающие после обстрелов станции. По его словам, российские оккупанты неоднократно обстреливали пожарных во время их работы. Кроме того, есть видеозаписи, как техника БМП-80 заезжает на станцию.

"У нас такая скромная надежда, что будет успех. Успех будет заключаться в том, что непосредственно и площадка, и вокруг станции будет демилитаризована зона и станция, именно вопросы ядерной безопасности будут и под контролем МАГАТЭ и под контролем НАЭК Энергоатома, потому что действенный контроль с другой стороны осуществить нереально. Для нас этот вопрос без преувеличения, для страны, которая пережила Чернобыль, очень важен", — подытожил он.

Напомним, оккупантов, находившихся на ЗАЭС, забрали в реанимацию с признаками лучевой болезни.

Однако, как заявили в США, Россия не признает угрозу радиационного загрязнения вокруг Запорожской АЭС.

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