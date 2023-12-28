У нас и так хватаєт работы: глава Нацполиции – об идее раздачи полицейскими повесток в ТЦК

Депутаты в своих инициативах по мобилизации предлагают среди прочего надать полиции полномочия раздавать повестки самостоятельно, то есть без участия военных.

Готова ли полиция к такому, рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Українським новинам".

Глава НПУ заявил, что у полицейских и без раздачи повесток в ТЦК достаточно работы.

"У нас очень много своего функционала, и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Почему? Потому что полиция самый крупный правоохранительный орган, поэтому мы и подставляем плечо другим правоохранительным структурам, и если мы этого не будем делать, то некоторые важные направления работы просто упадут. С одной стороны, мы документируем сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они получают неправомерную выгоду, и таким образом люди не идут служить. Выходит, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места пребывания уклонистов", – подчеркнул Иван Выговский.

Напомним, 25 декабря в парламенте был зарегистрирован новый законопроект о мобилизации. В частности, речь идет об изменении призывного возраста с 27 до 25 лет, а также исключении срочной военной службы как вида военной службы.

Законопроект о мобилизации доработают, но мужчинам нужно прийти в ТЦК: в ВСУ объяснили почему.

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