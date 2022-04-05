"У нас на один автомат шесть желающих": Арестович сравнил армию Украины и РФ

"У нас на один автомат шесть желающих": Арестович сравнил армию Украины и РФ

Алексей Арестович отметил, что армия Украины значительно превосходит по численности армию противника.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сравнил армию Украины и армию противника и отметил, что украинцы значительно преобладают по количественным и качественным показателям.

Об этом он заявил 5 апреля в эфире Национального телемарафона.

"Во-первых, они численностью не больше нас, они уже меньше нас. Но кроме количественных показателей есть качественные показатели. Россияне воюют пока штатными механизированными подразделениями, воздушными силами, спецназом, Росгвардией. А у нас на один автомат – шесть желающих. То есть у нас многие призваны в армию, или добровольно пошли. Не хватает тяжелого оружия, которого мы ждем от Запада", — подчеркнул он.

Напомним, Арестович рассказал, когда закончится активная фаза боевых действий.

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