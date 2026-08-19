"У нас нечем эвакуировать раненых": военный заявил о проблеме на фронте

Проблема эвакуации на фронте

Реклама

Видео, на котором командир роты лично рискует жизнью ради спасения двух тяжелораненых бойцов, всколыхнуло Сеть. Военные попали под удар, а попытка эвакуировать их с помощью наземного роботизированного комплекса провалилась. За этим отчаянным поступком кроется масштабная системная проблема: в Украине фактически отсутствует эффективная инфраструктура для эвакуации из так называемой «килзоны».

Об этом пишет военный и общественный деятель Игорь Луценко.

Реклама

Проблема эвакуации раненых: почему героизм командиров компенсирует системный провал

«Я вижу героизм отдельного человека, пытающегося противостоять глобальной трагедии. Глобальная трагедия состоит в том, что у нас нечем эвакуировать раненых. Пожалуйста, поймите, что современный НРК, как правило, не подходит для эвакуации раненых. Это средство для эвакуации тел погибших, не больше», — пишет Луценко.

Реклама

НРК обычно — это медленные платформы со скоростью 7–10 км/ч, без должной противоминной и противодроновой защиты. Они превращаются в легкую мишень для вражеских FPV-дронов или подрываются на минах, что делает операцию по спасению раненых долгой и крайне рискованной.

«Это решение, которое применяется от отчаяния, от отсутствия нормальных средств. В связи с тем, что нет ничего другого. Что в этом вопросе у нас полный функциональный провал».

Отсутствие быстрой и защищенной эвакуации означает, что даже легкое ранение на передовой может оказаться смертельным из-за невозможности вовремя оказать медицинскую помощь.

Игорь Луценко пишет, что деньги на эвакуацию бойцов от партнеров есть, однако потратить их на что-то действительно эффективное государство пока не способно.

Реклама

Эффективным решением в таких условиях является использование тяжелобронированного транспорта — автомобилей класса MRAP, типа «Казак», «Варта», Cougar или M-ATV или специально защищенных крупногабаритных НРК. Они должны быть оснащены средствами РЭБ, противокумулятивными экранами и мощной противоминной защитой.

Главным барьером остается бюрократия. Проблема заключается не в отсутствии средств, а в отсутствии четко составленной государственной потребности. Военный отмечает: война — это математика, где инвестиция в защиту существенно выгоднее последствий потери людей.

«Сделаем такие предположения: пусть экипаж — это 4 человека, в случае огневого поражения транспортного средства из них погибает в среднем 2 человека. Убытки госбюджета составляют в таком случае 720 тысяч долларов. Как видим, инвестиция в такую технику чрезвычайно выгодна, поскольку в большинстве случаев составляет 30–50% от ожидаемых убытков бюджета в результате гибели военнослужащих».

«Благодаря Марии Берлинской, я попал с этой проблемой к Сырскому, который тогда был главкомом. Он концепцию крупных бронированных НРК/автомобилей поддержал, но эта инициатива потерялась в бумажных морях инстанций и ведомств».

Реклама

Альтернативами или дополнениями к бронетехнике могут стать мощные тяжелые коптеры для воздушной эвакуации, а также дистанционно управляемые роботизированные системы поражения и разведки.

Развитие таких технологий может минимизировать присутствие личного состава в зонах наибольшего риска, но требует системных управленческих решений и изменений в подходах к обеспечению фронта.

Командир спас бойцов из-под российской атаки

Напомним, командир роты 475-го отдельного штурмового батальона Владислав Польский лично спас побратимов из подразделения ударных беспилотников «Code 9.2». Двое военных получили тяжелые ранения при возвращении с выполненного задания, когда их атаковали российские дроны «Молния».

Бойцы потеряли возможность передвигаться самостоятельно, а отправленная для их эвакуации наземная роботизированная платформа была поражена вражеским дроном. Оба раненых оказались без укрытия на открытой местности под угрозой повторного удара россиян.

Чтобы сэкономить время, Владислав Польский отправился на помощь на гражданском пикапе даже без бронежилета. Он подъехал к поврежденному НРК, сам переместил тяжелораненых в кузов автомобиля и вывез их в безопасное место.

Новости партнеров

Новости партнеров