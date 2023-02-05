"У нас нет альтернативы": Зеленский прокомментировал вероятное наступление России в феврале

Украинский президент отметил возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное повторное широкомасштабное наступление российских оккупантов на Украину.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения в воскресенье, 5 февраля.

“Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле”, — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что особо ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области.

"Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", — подчеркнул он.

Украинский лидер заверил, что каждый день и каждую неделю используются для того, чтобы усиливать защиту на фронте, укреплять международные позиции Украины и увеличивать давление на Россию и тем самым давать украинцам новые возможности пройти это тяжелое время.

"У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить", — утверждает президент.

Напомним, в этот же день на пресс-конференции министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ожидает возможного большого наступления России в феврале, но украинские Силы обороны имеют резервы, чтобы сдержать его даже при условии, что не вся западная военная помощь поступит вовремя.

Читайте также: