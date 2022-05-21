"У нас нет другой страны, мы знаем, за что сражаемся" — Подоляк

"У нас нет другой страны, мы знаем, за что сражаемся" — Подоляк

Украина победит в войне против России, потому что уступок агрессору не будет.

Украина не будет жертвовать своими территориями в войне.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

“Если бы каждый раз, когда кто-то говорит “это невозможно”, мы опускали руки, у нас бы уже не было страны. Если слышите "Украине придется жертвовать территориями, потому что Россия сильная" – это говорит лузер, который в душе уже проиграл. У нас нет другой страны, мы знаем, за что сражаемся. Именно поэтому мы победим”, – отметил он.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что на сегодняшний день с Россией невозможно проводить переговоры, поскольку это государство еще не до конца поняло своего положения в войне.

Подоляк назвал армию РФ мародерами и насильниками

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