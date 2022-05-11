"У нас нет приказа": боец "Азова" назвал одну из причин, почему защитники Мариуполя не сдаются

"У нас нет приказа": боец "Азова" назвал одну из причин, почему защитники Мариуполя не сдаются

Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться в плен российским войскам, потому что имеет и выполняет приказ держать оборону мариупольского завода "Азовсталь".

Боец также напомнил, что "Азов" признан в России террористической организацией. Поэтому ему с собратьями угрожало бы заключение.

Об этом Самойленко рассказал в интервью Sky News.

"Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предыдущий приказ (держать оборону – ред.). Это невероятно важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы", – рассказал офицер.

Он также рассказал, что все защитники Мариуполя являются свидетелями преступлений российских оккупантов в городе, где они убили более 25 тыс. человек. Поэтому россияне не заинтересованы в том, чтобы оставлять украинских военных в живых.

Самойленко отметил, что не думает о своей жизни, потому что "его жизнь не имеет значения", но в случае проигрыша войны последствия для Украины будут катастрофическими.

Напомним, 11 мая командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, защищающий Мариуполь на "Азовстали", призвал помочь реализовать процедуру экстракции для украинских военных.

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