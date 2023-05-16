"У нас общий враг": Ермак прокомментировал возобновление авиарейсов между Грузией и РФ

Грузия разрешила еще одной авиакомпании выполнять прямые авиарейсы в Россию. Если правительство страны пытается подыгрывать Путину, то грузинское общество полностью на стороне Украины.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"История всегда помнит тех, кто делал вид, что не замечает геноцид, нацизм и его авторов. И эта историческая память вряд ли кому-то нравится. Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. У нас общий враг, который с 90-х годов, а затем в 2008 убивал грузин, а с 2014 он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциален. Но некоторые, похоже, пытаются не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей… Некоторые, похоже, забыли трагедию в Горе", — подчеркнул Андрей Ермак.

По его словам, кому-то – вероятно грузинскому правительству – кажется, что их война не касается, и что взаимодействие с террористами – это вполне нормально.

"Ложная позиция, история все расставит на свои места, люди обязательно сделают это тоже", — подчеркнул Ермак.

Напомним, что Тбилиси пытается наладить отношения с агрессорами, хотя Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии.

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