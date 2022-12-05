"У нас по графику футбол": Ким в своем стиле потроллил массированный обстрел россиян

Ким отметил, что украинская ПВО на высоте.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 5 декабря, в день очередной массированной атаки россиян, потроллил оккупантов и их попытки обстрелять регион.

Свое сообщение Ким опубликовал в телеграмме.

"Что там с ракетами, русня? У нас по графику футбол в 17:00 смотреть", – написал Ким.

Ким высоко оценил работу ПВО и потролил россиян

Поздравляя волонтеров с праздником, глава ОВА отметил, что украинская ПВО на высоте. Ким подчеркнул, что Украина со всем справится.

К слову, в 17:00 по украинскому времени запланирована трансляция матча чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Хорватии.

Напомним, во время воздушной тревоги 5 декабря силы ПВО сбили несколько ракет Николаевской области. Впрочем, в некоторых областях после атак РФ возникли проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

Также в некоторых городах отмечаются перебои с доступом к Сети.

В Укрэнерго подтвердили попадание по объектам критической инфраструктуры, поэтому были введены аварийные отключения света.

По состоянию на 16:41 в большинстве областей – отбой воздушной тревоги.

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