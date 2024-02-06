"У нас с "Джавелином" – любовь": виртуоз-ракетчик "Гагауз" уничтожил более 40 единиц техники врага

Оператор Javelin с позывным "Гагаузом", командир группы ПТРК 79-й бригады, уничтожил более 40 единиц техники противника. Говорит, что будет работать, пока будут силы.

Об этом он рассказал в интервью, которое обнародовали Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

За несколько месяцев боевой работы виртуоз-ракетчик "Гагауз" уничтожил около 40 целей, а в общей сложности – более 60.

Оператор Javelin с позывным Гагаузом Фото: скрин видео

"МТЛБ (многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач – ред.), танки, броневики. Эффектнее всего горят танки. Особенно, когда башня улетает", – рассказывает "Гагауз".

Ракетник 79-й десантно-штурмовой бригады вдвоем с напарником в течение двух лет боевых действий с помощью американских противотанковых Javelin уничтожили российские танки, бронетранспортеры и инженерные машины. Еще примерно два десятка единиц российской техники "Гагауз" с собратьем вывели из строя.

"Воевать в условиях преобладающей численности личного состава врага, количества тяжелой техники сложно. Но есть одно "но": как только россияне хватают пи***ей, все меняется", — говорит "Гагауз".

Боец рассказал, что стал "метальником" Javelin летом 2022 года.

"Мне сказали подготовиться, увидел цель, совершил пуск... Ударил, было попадание, появился азарт", – рассказал он.

"Гагауз" признался, что полюбил свою работу и намерен "мочить" окупантов, пока ему хватит моральных и физических сил.

Как отмечает журналист издания Forbes, принимавший интервью у ракетчика, речь идет об успехах двух людей, которые служат на востоке Украины. И это лишь одна из нескольких групп Javelin в 79-й бригаде, которая – лишь одна из примерно ста бригад Сухопутных войск Украины.

"В 79-й бригаде есть и другие первоклассные стрелки Javelin, в том числе младший сержант Андрей Х., подбивший четыре российских машины во время одного из январских боев. Но, пожалуй, "Гагауз" – самая большая угроза для россиян", – говорится в Forbes .

"Мы всегда работаем парами, как правило, с огневых позиций в "серой" зоне – между российскими и украинскими линиями", – рассказал боец.

Он управляет пусковой установкой Javelin, весящей 7 кг, с оптикой "день-ночь". Пока он обнаруживает и отслеживает цель, его собрат готовит боеприпас.

У украинских асов высокий уровень выживания благодаря инстинктам и отточенным боевым навыкам, которые делают их грозой россиян.

В то же время в издании отмечают, что только США предоставили Украине 10 тысяч ракет Javelin, прежде чем в конце прошлого года республиканцы в Конгрессе США "перекрыли" помощь Украине.

"На сегодняшний день украинцы с помощью Javelin уничтожили тысячи танков, боевых машин и другой техники примерно из 14 тысяч таких единиц, которые Россия потеряла в Украине. Если есть что-то, что может победить "Гагауза", то это американская республиканская партия, которая в течение нескольких месяцев отказывалась голосовать за дополнительную помощь Украине. Помощь, которая будет включать в себя дополнительные ракеты Javelin", – говорится в статье.

Добавим, что президент США Джо Байден в очередной раз обратился в Конгресс США с призывом проголосовать за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, в частности для Украины, 7 февраля.

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