"У нас такой огромный "апендикс": военный эксперт рассказал о главном направлении контрнаступления

На Запорожском направлении российские оккупанты сосредоточили десантно-штурмовую дивизию, которую они перебросили с Лиманского направления. Там прорвано три линии обороны и сейчас есть опасность – это атака с двух флангов.

Об этом сообщил в рамках единого телемарафона военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, российские оккупанты сосредоточили там десантно-штурмовую дивизию, которую они перебросили с Лиманского направления. Она небезопасна, но она не в полном составе.

"Основной фокус — это Роботино, это направление Токмак... Мы имеем такой огромный "апендикс"... Прорваны три линии обороны и сейчас есть опасность — это атака с двух флангов. Там враг сосредоточил ту самую десантно-штурмовую дивизию, которую они перебросили с Лиманского направления... Но то, что там сейчас... один-два полка пехотных, то есть остатки десантно-штурмовой дивизии. Она опасна, но она не в полном составе туда прибыла", — сообщает военный эксперт Павел Нарожный.

Эксперт также уточнил, что, прежде всего, нужно обезопасить прорыв и расширить его, чтобы эта группировка не оказалась в "мешке".

"Сейчас идут боевые действия у Новопрокоповки. Задача сейчас — это обезопасить этот прорыв и расширить его... чтобы фланги в нем были безопасны, чтобы эта группировка не оказалась в "мешке"... Сейчас мы прорвали три линии, куда будут двигаться Вооруженные силы Украины. Возле Токмака — огромный укрепрайон. То есть туда можно пойти, но дойти до него это значит в какой-то степени увязнуть... на несколько месяцев...", — подчеркивает Павел Нарожный.

Удерживать оборону трудно, потому что существует проблема с логистикой и опасностью флангов.

"Очень интересная ситуация, что же дальше будет после этого прорыва… Сейчас в этом "аппендиксе" держать оборону довольно трудно: это проблема с логистикой, это опасность с флангов… Надо резать с обоих флангов, выравнивать эту линию обороны, закрепляться… ВСУ будут атаковать из середины, или даже с тыла врага… Задача – это решить и закрепит этот клин в обороне противника", — отметил эксперт.

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