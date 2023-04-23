"У нас вообще чмошники": оккупант рассказал, что покинет часть из-за беспорядков в подразделении (перехват)

Оккупант жалуется на низкий уровень боеспособности.
Главное управление разведки МО Украины обнародовало очередной перехват разговора российского оккупанта по телефону. Во время рассказа о своей службе солдат, который находится в Донецке, сказал о намерениях покинуть часть из-за беспорядков в подразделении и пожаловался на низкий уровень боеспособности.
Об этом говорится в аудио-перехвате ГУР.
"Может быть, у вас там умеют работать, но у нас вообще чмошники. По дронам в общем, ну, такой бред", — говорит солдат.
Военнослужащий говорит, что решил "бежать в СЗЧ" (самовольное оставление части), потому что он "устал" из-за беспорядка в подразделении и непрофессионализма командования.
"У нас здесь что-то вообще, короче, беспорядок полон. (…) Просто батальон распался, у нас нет батальона, просто копейка его забрала
я должен был с ними идти. Дай Бог меня короче как-то увел. 5 человек 300 сразу", — говорит оккупант.
Напомним, ранее другой российский солдат по телефону рассказал о больших потерях среди военнослужащих его армии.
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