"У нас вообще чмошники": оккупант рассказал, что покинет часть из-за беспорядков в подразделении (перехват)

Главное управление разведки МО Украины обнародовало очередной перехват разговора российского оккупанта по телефону. Во время рассказа о своей службе солдат, который находится в Донецке, сказал о намерениях покинуть часть из-за беспорядков в подразделении и пожаловался на низкий уровень боеспособности.

Об этом говорится в аудио-перехвате ГУР.

"Может быть, у вас там умеют работать, но у нас вообще чмошники. По дронам в общем, ну, такой бред", — говорит солдат.

Военнослужащий говорит, что решил "бежать в СЗЧ" (самовольное оставление части), потому что он "устал" из-за беспорядка в подразделении и непрофессионализма командования.

"У нас здесь что-то вообще, короче, беспорядок полон. (…) Просто батальон распался, у нас нет батальона, просто копейка его забрала

я должен был с ними идти. Дай Бог меня короче как-то увел. 5 человек 300 сразу", — говорит оккупант.

Напомним, ранее другой российский солдат по телефону рассказал о больших потерях среди военнослужащих его армии.

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