У нас высокие шансы потерять Харьков – нардепка назвала неутешительное условие

Если Украина не получит дополнительной поддержки от Запада, существует высокий шанс потерять Купянск и Харьков.

Такое предположение сделала нардепка Татьянова Устинова в комментарии для Deutsche Welle.

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"Авдеевка – это первый шаг, как будет выглядеть Украина. Потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков. Харьков – это второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков и снова, если не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов и если мы не получим ракеты большей дальности, если у нас не будет F-16, обещанных F-16, этим летом, к сожалению, у нас будет огромная проблема", — сказала она.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский прокомментировал угрозу оккупации Купянска.

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