"У нас здесь пингвины ходят": Флэш показал новую хитрость оккупантов (фото)

Новый способ маскировки россиян Фото иллюстративное / © unsplash.com

Реклама

Украинские военные зафиксировали очередной необычный способ маскировки российских оккупантов. Один из захватчиков пытался передвигаться по снегу, переодевшись в костюм, похожий на большого пингвина.

Соответствующее видео распространили военные 120 отдельной бригады территориальной обороны г. Винница, а также эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

«А у нас здесь пингвины ходят», — написали военные 120 отдельной бригады территориальной обороны.

Реклама

Фото сундуков видео 120 отдельной бригады территориальной обороны м.

Оккупант был одет в массивный белый балахон с темными пятнами и элементом, напоминавшим голову пингвина с клювом. Вероятно, таким образом, россиянин рассчитывал стать менее заметным на фоне заснеженной местности.

Фото: скрин видео 120 отдельной бригады территориальной обороны м.

«120 отдельная бригада территориальной обороны была замечена в охоте на пингвинов. Помните, я показывал врага в плащах-невидимках — это такая же история. Можно улыбнуться, но стоит обратить внимание на попытки и опыт противника в теме маскировки», — отметил Бескрестнов.

В то же время, украинские операторы дронов вовремя обнаружили врага и ликвидировали его.

Между тем Флэш подчеркнул, что подобные случаи свидетельствуют о постоянных экспериментах российской армии с методами скрытого передвижения, поэтому украинским военным необходимо учитывать такие угрозы при выполнении боевых задач.

Реклама

Напомним, зима больше не останавливает войну. Об этом пишут западные СМИ. Эксперты рассказали, как дроны уничтожили «сезонное затишье» на фронте. В частности, в NYT расскажи о случае на фронте, который стал мрачной иллюстрацией того, как выглядят зимние бои в Украине сегодня.