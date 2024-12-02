"У нашей армии не хватает сил": Зеленский сделал заявление об освобождении территорий

Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений для возвращения оккупированных территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армии не хватает сил, чтобы вернуть все оккупированные территории. Поэтому это следует делать дипломатическими путями.
Об этом глава государства сказал японскому информагентству Kyodo News.
В публикации говорится, что, отвечая на вопрос, Зеленский "откровенно признал, что трудно вернуть силой некоторые оккупированные Россией части страны, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году".
"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", – высказался президент Украины.
В то же время, он акцентировал, что такие шаги можно будет рассматривать "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны", чтобы Россия не могла начать новую агрессию против Украины.
Зеленский подчеркнул, что война вступила в "сложный период". Он также сказал, что поддержки от партнеров "недостаточно". Президент призвал оказать дополнительную помощь и как можно скорее пригласить Украину в НАТО.
К слову, в другом интервью накануне Зеленский допустил возможность достижения соглашения о прекращении огня при условии, если неоккупированные территории Украины можно будет взять "под зонтик НАТО".
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