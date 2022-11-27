"У наших войск есть успехи": Гайдай рассказал о ситуации на восточном фронте

Украинские защитники продвигаются в Луганской области, но каждый освобожденный метр дается очень тяжело.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью Радио НВ.

По его словам, ситуация с разных сторон Луганщины делится на две части, и они кардинально отличаются. Со стороны Донецкой области ВСУ держат оборону — не продвигаются ни оккупанты, ни наши военные.

"Что касается сватовско-кременного направления, то там у наших войск есть успехи. Да, они небольшие, но для нас очень ценные. На Луганщине не будет стремительной операции, там все же российские войска успели подготовиться тщательно. Они до сих пор свозят сотнями грузовиков материалы для строительства защитных сооружений, они привозят эти бетонные треугольники, так называемые "зубы дракона", скрепляют их цепью. И пытаются сделать непроходимую, защитную оборону. Много разных сооружений — и окопы там, и железобетонные дроты. И минируют все везде", — рассказывает Гайдай и добавляет, что каждый освобожденный метр Луганской области дается очень тяжело.

В Донецкой области враг применяет запрещенное всеми конвенциями фосфорное оружие. По словам Гайдая, такие случаи фиксировались с начала полномасштабного вторжения.

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"Много раз такое оружие использовали в Попасной. У нас, кстати, много видео, фотоматериалов и от защитников наших, как используется это фосфорное оружие. Это неоднократно использовалось. Действительно засыпали фосфором именно попаснянское направление больше других", — отметил Гайдай.

Глава Луганской области рассказывает, что недавно посетил деоккупированные населенные пункты. Там села разбиты полностью. В Макеевке вообще не осталось почти ни одного уцелевшего дома. Между тем в населенных пунктах, оккупированных без особых боевых действий, столь масштабных разрушений нет.

"Украинские военные не обстреливают, как россияне, полностью все, разрушая и детские сады, и школы, и амбулатории, и больницы, и жилые дома", — говорит Гайдай.

Людям, оставшимся фактически на руинах, сегодня очень тяжело. Те села, которые расположены ближе к передовой, подвергаются постоянным обстрелам со стороны оккупантов. Однако даже в таких условиях там остаются несколько десятков местных.

"Мы пытаемся все же уговаривать их с помощью и полицейских, и волонтеров уехать. А тем, кто остается там, мы подвозим гуманитарные, пищевые наборы, чтобы у них по крайней мере не было проблем с питанием", — рассказывает глава области.

В Луганской области оккупанты до сих пор проводят мобилизацию. Гайдай говорит, что забирать даже некого — мужчин остались единицы. Тем временем на Восток РФ перекидывает новобранцев с последней волны "частичной мобилизации". Появляется немало "вагнеровцев", которых по тюрьмам набирал основатель группы Евгений Пригожин. Гайдай говорит, что их привозят сотнями.

"Возможно, есть такие амбициозные планы у кремлевского режима набрать несколько миллионов новых людей. Но у них реально логистические проблемы огромные. Это касается не просто транспорта, это касается еще и обеспечения, то есть питания, зимней одежды, шлемов, бронежилетов. Поэтому сейчас и пытается режим Кремля где-то договариваться либо с Кореей, либо с Ираном для того, чтобы покупать там бронежилеты, шлемы, какие-то защитные или оборудование, или одежду, или какую-то амуницию", — говорит Гайдай.

По его словам, РФ отправляет на войну просто "пушечное мясо" — по прибытии на фронт они гибнут десятками. Кроме того, захватчики на временно оккупированных территориях увозят медицинский персонал из больниц и отправляют их в военные госпитали.

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"Дело в том, что оборудования у них нет. Мы фиксировали, что наше оборудование, новое, современное, они демонтировали и перевезли в Луганск. Там очень гордились тем, что они открыли медицинский центр на украденном оборудовании. Так вот: чтобы довезти раненых от передовой в Луганск... Раненые те умирают по дороге, а в оставшихся больницах нет соответствующего оборудования для того, чтобы оказать им профессиональную помощь, но все равно набирают врачей, перекидывают их в села у линии фронта или ставят палатки — военные мобильные госпитали", — рассказывает глава Луганской области.

Гайдай говорит, что теперь ВСУ мощнее отвечают на обстрелы россиян. Несмотря на то, что у оккупантов осталось огромное количество снарядов, украинские защитники стали более профессиональными и теперь точно уничтожают склады врага.

"Ситуация более или менее паритетная, чем тогда, когда началось это полномасштабное наступление. У нас иногда на одну позицию наших защитников за час было 186 прилетов. А вместо этого мы могли ответить максимум 12-14 выстрелов назад, в сторону врага. Вот такая была разница" Сейчас у них осталось огромное количество снарядов, но и действия наших артиллеристов стали более профессиональные и уничтожаются именно склады из БК", - рассказал Гайдай.

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