У НАТО сорвался план помощи Украине: кто заблокировал план Рютте

НАТО

Великобритания, Франция и еще несколько союзников по НАТО не поддержали предложение, согласно которому страны Альянса должны ежегодно выделять на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, инициативу продвигал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он рассчитывал, что соответствующее решение смогут утвердить на предстоящем саммите Североатлантического союза в Анкаре.

Впрочем, этого не произойдет. Сам Рютте на этой неделе признал, что план не будет принят на утверждение, поскольку не получил достаточной поддержки среди союзников.

«Я не думаю, что этот вариант будет предложен», — заявил он журналистам, не называя выступивших против стран.

По информации The Telegraph, идею заблокировали Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. Предложение обсуждалось в рамках переговоров о том, как усилить поддержку Киева.

Источник в Альянсе сообщил, что, по меньшей мере, семь государств НАТО, которые уже тратят на военную помощь Украине более 0,25% ВВП, поддерживали эту инициативу. Однако для принятия таких решений в НАТО требуется единодушие всех стран-членов.

"Они не слишком увлечены этой идеей", - сказал собеседник издания, комментируя позицию Лондона, Парижа, Мадрида, Рима и Оттавы.

The Telegraph отмечает, что для Великобритании эта ситуация может оказаться репутационным ударом, ведь Лондон считается одним из ключевых союзников Украины. В то же время, объем британской военной помощи не ставится под сомнение: Великобритания является третьим крупнейшим донором Украины после США и Германии.

Премьер-министр Кир Стармер ранее пообещал выделять Украине минимум 3 млрд фунтов стерлингов в год, что составляет примерно 0,1% ВВП.

Больше критики, по данным издания, раздается в адрес Франции, Испании, Италии и Канады. Эти страны неоднократно обвинялись в том, что их поддержка Украины не соответствует их экономическому весу.

Согласно открытым данным Кильского института, уровень помощи Украине на уровне 0,25% ВВП или выше обеспечивают Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Балтии.

Рютте ранее отмечал, что помощь Украине внутри НАТО распределяется неравномерно, а многие страны тратят недостаточно средств на поддержку Киева.

На фоне сокращения прямой американской помощи Украине генсек НАТО настаивает на том, что Европа должна взять на себя большую часть ответственности. США при Дональде Трампе фактически перешли к модели продажи оружия Украине за средства европейских союзников.

Перед встречей НАТО в Швеции премьер-министр страны Ульф Кристерссон также призвал партнеров активнее поддерживать Украину.

«Мне бы очень хотелось, чтобы больше стран, так хорошо говорящих об Украине, подтвердили свои слова действиями», — заявил он.

