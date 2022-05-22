У него был рак: близкий к Путину режиссер рассказал, как болезнь сменила кремлевского диктатора

У него был рак: близкий к Путину режиссер рассказал, как болезнь сменила кремлевского диктатора

Известный режиссер США Оливер Стоун, близко знакомый с президентом РФ Владимиром Путиным, подтвердил слухи о его плохом состоянии здоровья.

Американский режиссер Оливер Стоун, у которого б ыл беспрецедентный доступ к кремлевскому тирану в течение двух лет и раньше снял пропагандистский фильм о Путине, высказался по поводу здоровья главы Кремля. Режиссер заверил, что Путин якобы уже переболел раком.

Об этом заявил его "приятель-режиссер" Оливер Стоун в подкасте журналиста Лекса Фридмана, сообщает The Sun.

"Помните это, господин Путин болел раком, и я думаю, что он его преодолел. Но он также был изолирован из-за Covid", — сказал режиссер.

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Близкий к диктатору РФ американский режиссер объяснил поражение России в войне с Украиной тем, что Путин из-за своей тяжелой болезни якобы не смог объективно оценить ситуацию. Стоун предположил, что "возможно, Путин потерял связь – контакт – с людьми", поскольку после болезни во время пандемии он ввел строгие правила карантина для своих посетителей.

В то же время, Стоун признал, что непонятно, получил ли Путин правильные разведывательные данные об Украине.

"Можно предположить, что он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли предоставить россияне, живущие в Украине... Это был бы один из факторов, что он не правильно оценил ситуацию. Возможно также, что его "изоляция от нормальной деятельности "и отмена встреч с людьми лицом к лицу из-за проблем со здоровьем из-за Covid, возможно, привели к ошибкам", — сказал Стоун.

Впрочем, режиссер отметил, что не может точно сказать ничего точно, потому что последний раз видел Путина три года назад.

Напомним, 69-летний Путин на параде Победы был достаточно беспомощен. Бросалась в глаза болезненная одутловатость лица. Кроме того, внимание привлекло тяжелое шествие Путина. Создавалось ощущение, что он пытается скрыть хромоту или ему сложно передвигаться. Во время самого парада его видели с теплым одеялом на коленях.

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