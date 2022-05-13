У него была взрывчатка: в Луцке задержан россиянин, который воевал на стороне террористов "ДНР"

У него была взрывчатка: в Луцке задержан россиянин, который воевал на стороне террористов "ДНР"

В Луцке в марте задержан гражданин России, который имел при себе взрывное устройство.

Как установило следствие, мужчина в 2014-2015 годах воевал на стороне террористов "ДНР".

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Следствие установило, что россиянин с мая 2014 по декабрь 2015 года воевал на стороне террористов. В марте 2022 года он незаконно попал в Украину. Он был задержан в Луцке. При себе у мужчины было взрывное устройство.

Правоохранители открыли против оккупанта уголовные производства по ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 260, ч.1 ст. 263 УК Украины — посягательство на территориальную целостность Украины в составе незаконных вооруженных формирований и незаконное обращение с взрывными устройствами.

Террориста ждет суд.

Напомним, оккупационные власти "ДНР" заблокировали жителям Донецкой области доступ к социальным сетям Facebook и Instagram. Объяснили такой шаг якобы "защитой населения от угрожающей информации".

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