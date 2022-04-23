"У него есть великая миссия от Бога": Зеленский ждет помощи Папы Римского

"У него есть великая миссия от Бога": Зеленский ждет помощи Папы Римского

Украина обращалась к Папе Римскому с просьбой попытаться разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь и поддержать граждан на Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Папа Римский приехал и поддержал наших людей на Востоке.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Я очень хотел, чтобы он попытался разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь. Именно с такой просьбой мы обращались к нему и есть те или иные сигналы. Рано говорить, но мы ждем его. У него есть большая миссия от Бога, ему доверяет большое количество людей", — сказал он.

Напомним, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

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