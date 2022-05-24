"У него несколько тяжелых болезней, одна из которых онкология": в Минобороны рассказали, когда может умереть Путин

"У него несколько тяжелых болезней, одна из которых онкология": в Минобороны рассказали, когда может умереть Путин

С онкологией и еще несколькими тяжелыми болезнями глава страны-агрессора Путин может прожить еще несколько лет.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Да, мы полностью подтверждаем информацию, что у Путина рак. У него несколько тяжелых болезней, одна из которых онкология. Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. У него, как минимум, несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", — сказал Кирилл Буданов.

Он также добавил, что Путин в растерянности, поэтому значительно сократил доступ к себе. Кроме того, в разные периоды он задумывался над избранием преемника.

"Таких людей уже было несколько. Глядя на определенные маниакальные синдромы у него, вероятнее всего, он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло чуть раньше, чем захочет сам Путин. Поэтому он держит всех на определенной дистанции", – подчеркнул Начальник Главного управления разведки.

Напомним, что в Офисе президента отреагировали на кулуарные разговоры в Давосе об уступках Путину и завершении войны.

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