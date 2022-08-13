"У них большие проблемы": оккупанты не могут провести "референдум" в Запорожской области — Федоров

Даже попытки подкупа не помогают оккупантам в подготовке к псевдореферендуму.

У российских захватчиков большие проблемы с проведением псевдореферендума в Запорожской области. Большинство людей не поддерживает преступные действия оккупантов, и даже по законодательству России участие в "референдуме" должно принять не менее половины населения региона, что не представляется возможным.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире национального телемарафона.

"Что касается самого псевдореферендума, то с этим есть большие проблемы на территории временно оккупированной Запорожской области, потому что они не могут его провести. Даже фейковый референдум им сложно провести. После первого поквартирного обхода менее 10% наших граждан, оставшихся на территории оккупированного Мелитополя, согласились его поддержать. Второй фактор — даже за деньги не хотят проводить агитационную работу", — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день население Запорожской области — 1,6 миллиона. По законодательству РФ участие в "референдуме" должно принять не менее половины населения региона, что не возможно.

"А 800 тысяч никогда не придут на этот фейковый референдум", — подчеркнул Федоров.

Также, по его словам, оккупанты пытаются подкупить жителей региона, чтобы они приняли участие в псевдореферендуме.

"Хотят подкупить за небольшую сумму – от 20 до 50 тыс. рублей, то есть не более 25 тыс. грн – самая большая оплата. Но это точно не стоит того наказания, которое будет от государства Украина", — подчеркнул он.

Федоров также не исключает вариант, когда оккупанты могут завезти посторонних людей, чтобы создать иллюзию участия большого количества населения в псевдореферендуме.

"Они могут завезти "ряженых", и они это делают на территории Мелитополя – в старом автобусе из прошлого они завезли 70 человек, которые ездят по разным районам, выстраиваются в очередь и говорят, как любят Россию. Поэтому если завтра из Кремля будет задача сделать" пропагандистское видео, где все поддерживают Россию, только это они могут сделать. Но это точно не соответствует действительности и действительному настроению на временно оккупированных территориях", — резюмировал он.

Напомним, Федоров объяснил, почему главная коллаборантка Мелитополя скрывается от людей.

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