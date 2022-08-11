"У них было два плана": Арестович заявил, что с конца октября знал, что Россия вторгнется в Украину

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что по состоянию на конец октября 2021 года на 100% знал, что Россия устроит полномасштабное вторжение в Украину.

Российские войска должны были быть готовы к нападению на Украину уже в конце декабря 2021 года, однако не успели.

Об этом Арестович рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Конец октября. Я 100% знал, что нападут. Уже был известен первый срок готовности. Это было 26 декабря. Они должны были быть готовы на католическое Рождество. Но они не успели из-за российской халатности. Второй датой было 12 января. Не успели", – сообщил советник руководителя ОП.

Он добавил, что следующая дата готовности РФ к нападению была 16 февраля и во вражеской армии было тогда два плана.

"Они целый месяц дали на подготовку, решили усилить. Тогда Росгвардию начали перекидывать интенсивно. До этого ее не было. У них было два плана. Первый: считали, что армия сейчас зайдет, через месяц разгром или чуть меньше. А Росгвардия потом приедет. Они набросили ее, сюда привезли на границу. 16-го не успели. А китайцы запретили. 12 февраля Олимпиада началась. Китайцы сказали "нет" — "не портите Олимпиаду", да", — рассказал Арестович.

Он продолжил, что 20 февраля было закрытие Зимней олимпиады 2022 года в Пекине, поэтому российские войска планировали напасть на Украину 22 февраля.

"Но 23 февраля как бы (День защитника отечества в России – ред.). Они его отпраздновали – 24-го утром нападают", – сказал советник главы президентского офиса.

Он добавил – о том, что РФ нападет в 5:00 24 февраля, "железно" знал "дней за три уж точно".

Напомним, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что именно украинские шпионы в России сообщили, когда планируется полномасштабное вторжение РФ.

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