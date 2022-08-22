"У них что-то пошло не так": Андрущенко указал на странные действия оккупантов насчет судилища над защитниками в Мариуполе

Российские оккупанты активно готовятся к судилищу над героическими защитниками Мариуполя, которые мужественно защищали не только город, но и всю страну.

Организацией судилища занимаются преимущественно именно российские оккупанты. Сейчас они ужесточают меры безопасности.

Об этом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко 24 канала.

Андрющенко говорит, что захватчики готовят здание местной филармонии и помещения для содержания украинских защитников в мариупольском СИЗО. После того, как ранее в Сети распространили фото клеток, оккупанты усилили охрану и запрещают съемку, и вообще запретили проходить мимо филармонии.

Советник мэра Мариуполя напомнил, что главарь террористов Денис Пушилин недавно заявлял, что они привлекут так называемых "арбитров" из Сирии, России и Беларуси. Оккупанты также пытались использовать и людей из Северной Кореи.

"Россия (официально – ред.) не должна участвовать в этом грустном шоу, но что-то у них пошло не так. Если они напрямую приобщили и замазали в соучастники Россию и Беларусь, то что-то там происходит не то", – сказал Андрющенко.

Конкретной даты проведения судилища пока нет. Однако ранее сообщалось, что в День независимости, 24 августа, российские оккупанты готовятся к "суду" над украинскими военнопленными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что судилище над пленными украинскими бойцами, который оккупанты готовят в Мариуполе, сделает невозможными любые переговоры с Москвой.

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