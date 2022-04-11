У них две войны: онкобольные украинцы говорят, что нападение РФ подписало для них приговор, но врачи продолжили борьбу

У них две войны: онкобольные украинцы говорят, что нападение РФ подписало для них приговор, но врачи продолжили борьбу

В настоящее время украинские медики первыми в мире получают опыт лечения таких пациентов в условиях войны.

Национальный институт рака восстановил все виды операции для онкобольных. Также заработало отделение диагностики и химиотерапии. Война для многих пациентов – прервала процесс лечения. Но онкослужба в Украине пытается наладить свою работу. Тех, кому нужно длительное лечение – отправляют за границу.

Об этом говорится в ТСН.

Андрей и до 24 февраля был на войне за свою жизнь – опухоль пищевода. Начало полномасштабной российской агрессии для онкобольных это как «приговор», говорят больные.

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Пришлось прервать лечение. Андрею из-за опухоли пищевода уже трудно было глотать воду, не то что еду. Мужчина потихоньку угасал дома. Звонка от своего врача они ждали долгих тридцать дней. «Мы знали, что началась война, а у нас не закончена была процедура химиотерапии, а затем врач позвонил, что можно оперировать», – говорит жена Андрея.

Андрей 5 день после операции. Уже может есть по чайной ложке и верит в свои победы и победы страны.

В Национальном институте рака восстановили все хирургические операции – среди них и самые сложные. «Кроме нас в операции участвовали врачи-урологи, врачи-геникологи, это такая большая хирургия, она длилась 6 часов», — рассказывают врачи.

Ольга из Сумщины. Ее городок обстрелян, частично разрушен. Но все равно после восстановления хочет домой.

Это обычное желание для пациентов и всего медперсонала. Врачи и медсестры уже больше месяца почти постоянно живут в институте рака. К моменту начала войны здесь оставалось 450 пациентов. За ними нужно было ухаживать. Когда в столице раздаются сирены, пациенты Национального института трака спускаются в укрытие. Здесь 60 лежачих мест, но понятно сесть может гораздо больше людей. У лежачих больных сидели их родственники. На одном матрасе спали по две медсестры.

Чтобы всех поддержать отец онкобольного ребенка, каждый вечер пел и играл на гитаре. Здесь же и в укрытии реанимировали тех, кто был в тяжелом состоянии.

Тяжелейших пациентов удалось эвакуировать на запад страны. "Укрзализниця" дала вагоны только для онкобольных. "Нам сделали отдельный вагон, наши пациенты лежачи, они в отдельном вагоне ехали во Львов", — рассказывают врачи.

В настоящее время окноцентры на западе страны загружены на 300%. Больных детей пытаются увезти в другие страны. Вот и сейчас автобусы с 21 ребенком, родителями и медиками отправляются на границу. С начала войны это уже 9 такая колонна. Фонду "Таблетки" удалось вывезти 380 онкобольных детей. Их принимают в Польше, Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Нидерландах, Канаде и США.

Как правило, лечение детей длится долго. Поэтому им в Украине сейчас помочь сложно, как и остальным онкобольным, чьи протоколы нуждаются в длительном лечении. Поэтому украинские онкологи делают то, что можно в сегодняшних условиях – это операции, диагностика и химиотерапия. Здесь полностью забиты палаты, коридоры и проходы пациентами, пришедшими на химиотерапию. Раньше они ее получали в стационаре. Сейчас после капельниц днем возвращаются домой к коменданскому часу.

Национальный институт рака восстановил все виды операции для онкобольных

Татьяна наконец-то добралась из Черкасс. «У меня должна была быть химия 7 марта, но были такие бои», — говорит женщина.

У нее рак груди. 6 лет химиотерапия сдерживает рост образований. Ей категорически нельзя прерывать лечение. Раз в 21 день она принимает курс химиотерапии, чтобы продолжать жить.

Ни в одной стране мира нет современного опыта, как спасать таких пациентов во время войны. Его украинские врачи добывают первыми. Сейчас в нашей стране около 2 миллионов больных раком. И в условиях настоящей войны, они соревнуются, за свою жизнь еще и с болезнью.

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