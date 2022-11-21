"У них ехала крыша": сбежавший из РФ в Испанию оккупант рассказал о преступлениях российских солдат под Бучей

Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, воевавший под Киевом, а затем сбежавший из армии и РФ в Испанию, подтвердил ряд военных преступлений оккупантов в Буче и окрестных селах.

О зверствах вояк РФ он рассказал в интервью The Insider.

Так, он рассказал о мародерстве и изнасиловании, которые российские военные совершали в Киевской области в феврале-марте этого года.

"Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. "Синдром Рэмбо" включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства", — заявил Чибрин.

Он также подтвердил факт изнасилования женщины и ее дочери в селе Андреевка Макаровской громады Бучанского района.

"У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали. Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один убежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их просто уволили", — сказал оккупант.

Также читайте В ISW оценили возможность вторжения Беларуси в Украину

Что касается самого Чибрина, то, по его словам, он притворялся на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили на передовую. А из-за того, что он сбежал из армии, от него отказались все друзья и даже семья.

"Я для них предатель", — комментирует уже бывший российский вояка, который, к слову, в армию пошел сам еще летом 2021 года из-за финансовых проблем.

Как пишет издание, 16 июня Чибрин смог покинуть Украину, спрятавшись в грузовике, который направлялся в Россию. После побега он связался с правозащитниками из Gulаgu.nеt, чтобы те помогли ему покинуть Россию. 15 ноября он приземлился в Мадриде, где сразу попросил политубежища. По словам Чибрина, пока его заявление находится на рассмотрении, его разместят во временном центре для беженцев.

Следует отметить, что российские военные во время временной оккупации совершали военные преступления на захваченных территориях против мирного населения. В частности, зафиксированы многочисленные случаи мародерства, убийства гражданских, пыток и изнасилований. После деоккупации массовые захоронения были найдены в Буче, под Изюмом, Лиманом.

Напомним, ранее сотрудник ПИК "Вагнер" и работница ФСБ РФ прилетели во Францию, попросили там о политическом убежище и теперь дают показания в рамках расследования военных преступлений России.

Читайте также: