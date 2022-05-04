"У них есть иллюзия": Арестович о надежде россиян, что вторая фаза войны будет успешной

"У них есть иллюзия": Арестович о надежде россиян, что вторая фаза войны будет успешной

Советник руководителя ОП отметил, что вместе с военными действиями идет переговорный процесс.

Оккупанты проиграли первую фазу войны. Если так же будет со второй, то Россия будет искать выход.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью "24 каналу". Он отметил, что вместе с военными действиями идет переговорный процесс.

"Переговорный процесс не отрображается на ситуации на фронте. Даже условия российской капитуляции нужно как-то обсудить. Дипломаты должны сделать свою работу, а военные свою. Политическое руководство за всем следит и организует все", – сказал советник.

Украина оставляет россиянам время прийти в себя

По словам Арестовича, Украина оставляет россиянам время прийти в себя и решить все мирным путем. Он убежден: хот и имеется возможность разбить оккупантов силой, но если есть возможность сделать это дипломатично и сохранить жизнь нескольким тысячам украинских военных и мирных жителей, почему бы этого не сделать.

"У нас отношение к людям совсем не такое как у россиян. У нас каждая жизнь ценна. Поэтому мы оставляем два варианта, но не верим в успех мирных переговоров с Россией, потому что они постоянно все нарушают", – подчеркнул Арестович.

"В российском руководстве есть партия мира и партия войны"

Советник руководителя ОП рассказал, что в российском руководстве существует партия мира и партия войны. Они находятся между собой в сложных отношениях. Арестович отметил, что сейчас побеждает партия войны, но у партии мира свой голос.

"Если они ссорятся, то следует вести переговоры. Чтобы партия мира преобладала, нужно, чтобы россияне поняли последствия войны и эмоционально, и экономически, и военно", – сказал он.

Россияне протрезвели, но у них есть иллюзия

Арестович считает, что если в России уменьшится "патриотическая волна" и наступит состояние "холодильник победил телевизор", то, в зависимости от военного успеха, партия мира будет приобретать большее значение. "Однако рашисты все еще надеются на успех", - отметил он.

"Они очень отрезвили после проигрыша первой фазы, но надеются, что вторая будет более успешной, если правильно воевать, давить и мобилизовать. У них есть иллюзия. Однако если ничего не сработает, то они будут искать выход", – добавил советник руководителя ОП.

Напомним, полк "Азов" продолжает героическую оборону в Мариуполе, которая длится уже 70-й день. "Азовцы" до сих пор находятся на заводе "Азовсталь", несмотря на то, что россияне уже второй день, как ворвались на территорию предприятия.

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