У них есть проект "остров россия": Данилов рассказал о планах оккупантов касательно Украины

Воплотить этот проект в жизнь захватчикам никогда не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия хочет сделать "серую зону" не только в Запорожской области ядерным шантажом на ЗАЭС, но и со всей Украины.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона.

"У них есть проект, который называется "остров россия". Его цель очень проста – Россия омывается либо водой, либо странами-васалами. Никаких других сценариев они рассматривать не собираются. Единственное исключение – Китай, с которым они хотят дружить", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что колонизацию россияне производят уже очень давно. Данилов убежден, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, россияне потеряли наступательный потенциал, так что ситуация на поле боя уже сейчас начинает кардинально меняться.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 170-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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