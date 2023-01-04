"У них есть свои планы": в ГУР рассказали, когда россияне могут нанести новый ракетный удар

Россияне готовятся к массированным ракетным обстрелам 1,5 – 2 недели. Следующая атака зависит от многих факторов, в частности, от наличия ракет, и назвать точную дату ожидаемого обстрела сложно сейчас.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Скибицкий напомнил, что массированные обстрелы начались 10-11 октября. Потом было еженедельно, потом был интервал в две недели. По его словам, этот термин нужен оккупантам для подготовки, ведь это сложный процесс.

"Это выбор целей, проведение разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут осуществлять удар, и другие вопросы, связанные с координацией. Ведь применяются еще беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты-носители. ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и т.д. Поэтому неделю-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом", — высказался он.

На уточняющий вопрос, когда может быть следующий массированный ракетный удар, представитель ГУР ответил: "Это может быть и раньше (раньше 9-10 января. — Ред.). Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что продолжается процесс подготовки к следующим обстрелам".

Кроме того, по его словам, еще многое будет зависеть от погоды.

"Сейчас как раз нормальная погода именно для применения более высокоточного вооружения. "Шахеды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток... У них есть свои планы. Есть комплексные факторы. И погода, и праздники, и наличие ракет, и морозы. Поэтому однозначно сказать, что превалирует какой-то один элемент, очень сложно", — подытожил он.

Также Вадим Скибицкий объяснил, зачем РФ бережет "Кинжалы" и почему не обстреливает ими Украину сейчас.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские военные готовы отражать все атаки врага.

Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару.

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