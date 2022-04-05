У них на глазах оккупанты безжалостно убивали родителей: истории 8 детей, пострадавших от нападения России (фото)

У них на глазах оккупанты безжалостно убивали родителей: истории 8 детей, пострадавших от нападения России (фото)

Официально в Украине оккупанты убили по меньшей мере 165 детей.

Российские оккупанты, цинично напавшие на Украину в ночь на 24 февраля, уничтожают все на своем пути — дома, больницы, школы, зоопарки, мирных людей и даже детей. По официальным данным, по состоянию на 5 апреля от действий путинских армейцев в Украине уже погибли по меньшей мере 165 детей и еще 266 получили ранения разной степени тяжести.

Больница "Охматдет", которая с начала полномасштабного нападения РФ круглосуточно оказывает помощь раненым, рассказала истории пострадавших от войны детей.

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Самым первым пострадавшим, которого госпитализировали в "Охматдет", как говорится, был мальчик. Персонал не знал его имени, поэтому прозвали его "Неизвестный №1". Оккупанты тяжело ранили ребенка в шею. Родителей и сестру мальчика россияне расстреляли.

Впоследствии оказалось, что раненого мальчика звали Семен. Впрочем, несмотря на старания медиков, через 5 дней в реанимации мальчик скончался.

Еще одним пострадавшим от оккупантов РФ, лечившимся в "Охматдете", является 13-летний Вова. Он попал под обстрел в Киеве, когда их семья пыталась эвакуироваться.

Вова получил огнестрельно-взрывное ранение правой половины лица, пули также попали в его спину. Отец мальчика и его 6-летний брат скончались на месте. Вову, к счастью, смогли спасли врачи "Охматдета".

13-летний Вова, попавший под обстрел в Киеве / НДСБ "Охматдит"

Другой раненой при обстреле россиян является 6-летняя Милана, мама которой погибла у нее на глазах. Все произошло, когда в их дом у Гостомеля попала российская ракета. Осколки повредили нижние конечности девочки.

6-летняя Милана / НДСБ "Охматдит"

Врачи "Охматдета" сделали ребенку несколько операций. В больнице девочка постоянно писала маме "письма на небо".

Девочка Варя из Ирпеня и ее мама попали под минометный обстрел, когда пытались уехать из города. Российские военные атаковали машины мирных жителей. Варя с мамой получили тяжелые осколочные ранения, у них сильно пострадали ноги.

Варя попала под минометный обстрел в Ирпене / НДСБ "Охматдит"

Также в "Охматдете" спасают 4-летнего мальчика, получившего тяжелую минно-взрывную рваную рану спины. В одном из районов Киева он попал под обстрел оккупантов, когда возвращался домой с отцом.

Снаряд попал во двор — отец с сыном получили осколочные ранения.

4-летний мальчик получил тяжелую минно-взрывную рваную рану спины / НДСБ "Охматдит"

Кроме того, известно и о героической матери из Киева, которая закрыла собой одномесячную дочь от осколков и спасла ее жизнь. Вся семья получила ранения в результате ракетных обстрелов возле их дома в одном из районов столицы. В это время женщина кормила маленькую дочь и прикрыла ее своим телом.

Мать закрыла собой одномесячную дочь от осколков. / НДСБ "Охматдит"

Оказывали помощь медики больницы и 14-летнему Юре из Бучи, у которого на глазах российский солдат застрелил отца. Они ехали на велосипедах за едой и лекарством, когда их остановил россиянин. Мальчика ранили в руку, стреляли в капюшон, но пуля чудом не задела голову.

Отца убили выстрелом. Семья похоронила его во дворе собственного дома.

14-летний Юра из Бучи / НДСБ "Охматдит"

Ранили оккупанты и 5-летнего Дима, когда он с семьей пытался эвакуироваться из Чернигова. Россияне начали обстреливать дорогу, по которой эвакуировались мирные жители, первый снаряд разорвался в 5 метрах от них.

Дима пострадал больше всего. У него ранение ноги. Мама, отец и его сестра также лечатся в "Охматдете".

5-летний Дима, раненный россиянами во время эвакуации из Чернигова / НДСБ "Охматдит"

Как сообщалось, некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать.

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