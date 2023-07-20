"У них нет ничего человеческого": оккупанты депортируют в РФ пожилых украинцев и людей с инвалидностью

Украинцы с инвалидностью, которым удалось вернуться на Родину, рассказывают о жестокости окупантов в Интернатах.

Пожилых и незащищенных украинцев вывозили на территорию России, лишали гражданства, заставляли сдавать кровь и оставляли в агонии после неудачных медицинских процедур.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Те, кому удалось вернуться назад в Украину, рассказывали, как к ним пренебрежительно относились и издевались.

В издании отмечают, что Путина обвиняли в военных преступлениях за незаконную депортацию и жестокое обращение с детьми. Но мало известно о стариках, уязвимых взрослых и людях с инвалидностью, которых вывозили в РФ во время вторжения.

Журналисты издания пообщались с пожилыми украинцами и людьми с инвалидностью, а также с их родными, которые спасали своих родственников из лап врага.

"У них нет ничего человеческого"

65-летнего парализованного Олега Андреева забрали российские оккупанты, оккупировавшие его село на востоке Украины.

После мощного российского обстрела его обнаружили в сгоревшем здании, лежа рядом с матерью, погибшей во время бомбежки.

По словам Андреева, его инвалидную коляску похитил оккупант, использовавший ее для раненого товарища.

Мужчину доставили в интернат оккупированной Макеевки, где персонал "относился пренебрежительно". Его ругал персонал и унижала медсестра, издевающаяся над ним, когда ему нужна была помощь.

"У них почти не было ничего человеческого", – сказал Андреев о тех, кому было приказано ухаживать за ним.

Россияне забрали у мужчины все документы, не дав возможности сообщить дочери, что он до сих пор жив.

"Они просто оставили парализованного человека без идентификационных документов", — добавляет его дочь.

Пальцы ног Олега Андреева были сильно обморожены после того, как он лежал на лестничной клетке при обстреле при -10C (14F). В оккупации мужчину оставили без лечения. Лишь когда боль стала слишком невыносимой, врач согласился их ампутировать. Единственным лечением, которое он получал, была зеленка. Обезболивающих не было.

Андреев сказал, что встретил в заведении своего друга, 61-летнего Игоря, который потерял возможность пользоваться ногами во время пребывания в российской больнице после того, как его не лечили от радикулита.

Элла Исаева, работающая в благотворительной организации, рассказала журналистам, что она помогает семьям, чьи родственники оказались в ловушке без денег и надлежащего ухода на контролируемых Россией частях Украины.

Она сказала, что недавно работала над спасением женщины, вынужденной сдать кровь, вероятно, чтобы помочь раненым российским оккупантам.

По словам Исаевой, у многих пациентов с инвалидностью, с которыми она работала, отобрали паспорта и принудительно предоставили российское гражданство.

Чтобы освободить группу из пяти человек с инвалидностью в возрасте от 20 до 35 лет и вернуть их обратно в Украину, понадобились недели. Оккупанты забрали у этих людей паспорта, когда их отправляли в Воронеж из Каховки.

Двое мужчин, Александр и Богдан, сказали, что персонал заведения, где они находились, планировал признать их психически недееспособными.

Мужчины рассказали, что в приюте россияне запретили покидать его, и предупредили, что их ждет "строгое наказание" за попытку скрыться. Пациенты не могли умыться, потому что из кранов текла оранжевая загрязненная вода.

75-летняя пожилая женщина, сбежавшая обратно в Украину, сказала, что ее насильно забрали из дома россияне.

Женщина, которая не назвала своего имени, сказала: "Пятеро вооруженных мужчин с белыми повязками сломали замок в моем доме и приказали мне уйти. Все, что у меня было – телефон, деньги, одежда – осталось дома". Ее посадили в машину, не объяснив, куда ее везут.

Оккупанты сказали, что у нее есть два варианта - принять российское гражданство и уехать в интернат или остаться на соседнем вокзале.

Когда она сопротивлялась, ей угрожали "отправить в психбольницу".

В завершение Олег Андреев расплакался, рассказывая о пережитом.

"Моя покойная бабушка каждый раз, когда мы праздновали, говорила тост: "Чтобы не было войны". Я всегда спрашивал себя, почему бабушка говорила это каждый раз в течение стольких лет. Теперь я знаю", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что россияне вывезли группу детей с оккупированных территорий в "военную академию" в Костроме.

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