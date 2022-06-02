"У них нет ничего, что для украинца является повседневностью": Гайдай рассказал, как оккупанты со злобой разрушают Луганщину

"У них нет ничего, что для украинца является повседневностью": Гайдай рассказал, как оккупанты со злобой разрушают Луганщину

В Луганской области за сутки оккупанты повредили еще 52 дома.

В Северодонецке россияне продолжают вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводился безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Вчера, 1 июня, с утра россияне несколько раз целили по объединению "Азот". Оккупанты попали в один из административных корпусов и состав, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы.

"Им не нужны школы, больницы, заводы и рабочие места на них. К сожалению, это еще не все поняли. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область. Со злобой, потому что сами, сидя на газовой трубе, не имеют дома почти ничего, что для украинца является обыденностью", — написал Гайдай.

Повреждены еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крова.

По данным главы ОВА, 50-60 домов область теряет ежедневно. В селах и селениях, как штурмуют россияне, жилье выгорает улицами.

Так, за 1 июня в Горном враге повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.

За минувшие сутки отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа "Орлан-10".

"Наши военные сдерживают врага, поэтому тот продолжает уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка. Россияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности восстановления. Они за восемь лет ни копейки не вложили в восстановление оккупированной в 2014 году части Луганщины, не собираются и сейчас. Поэтому и разрушают", — добавил Гайдай.

Напомним, в ISW рассказали, почему оккупанты хотят захватить Северодонецк.

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