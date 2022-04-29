"У них огромный арсенал оружия": Маляр рассказала, насколько Россия снабжена ракетами и другим вооружением

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что, несмотря на нехватку зарубежных комплектующих, у России еще есть запас ракет, а также арсенал различного оружия, в том числе химического.

Россия в войне против Украины использовала уже около двух тыс. ракет.

Об этом Маляр рассказала в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Кроме того, что есть определенные запасы (ракет – ред.), нужно понимать, что у них работает еще производство и они эти запасы пополняют. Они нуждаются в комплектующих з-за границы. Но по состоянию на сегодняшний день у них еще есть на несколько месяцев запасов тех комплектующих, которые были куплены раньше. Поэтому нужно понимать, что даже то, что они сейчас используют, еще небольшую часть они успеют пополнить", – рассказала замглавы Минобороны.

Если принять во внимание публично озвученное количество ракет, которое Россия уже использовала в Украине – это уже почти две тысячи. Чтобы пополнить свой арсенал таким же количеством ракет, российское производство должно работать несколько лет, пояснила Маляр.

Она также отметила, что у России наготове – все вооружение, включая химическое.

"У них огромный арсенал оружия. Разного. Мы говорим не только о дальних ракетах наземного, воздушного и морского базирования. Но есть применение и других видов – скажем, химическое оружие. Это не секрет, мы много раз говорили, что российская армия в том числе использует и экспериментальные образцы оружия, или испытывает их на боевых действиях на территории нашего государства. Поэтому они фактически используют весь спектр, который у них есть. И наготове у них – все", – рассказала заместитель министра обороны.

Напомним, 28 апреля Регламентный комитет Палаты представителей США утвердил законопроект о ленд-лизе для Украины, который должен упростить и ускорить передачу вооружения. Документ еще предстоит утвердить президенту США Джо Байдену.

Кроме того, 28 апреля немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения.

Почему Германия боится активно помогать Украине оружием и на что наконец-то решилась (жестовым языком)

Читайте также: