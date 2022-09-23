"У них плохо работает разведка": военный эксперт объяснил большие потери среди высоких чинов армии РФ



Из-за недостаточности разведывательных данных старшие офицеры российской оккупационной армии вынуждены лично посещать передовую, чтобы понять, что там происходит. Они там гибнут и будут гибнуть.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Петр Черник в интервью УНИАН.

По его словам, таких потерь, как в Украине, у российской армии не было никогда в своей истории.

“Россияне потеряли свыше 55 тысяч военных личного состава. Это без раненых. И это только то, что можно подтвердить и сосчитать. Я думаю, что можно добавить еще около 10 тысяч человек, которые еще не учли. Таких потерь у них не было со Второй мировой войны. А если сопоставить эти потери с временными параметрами, у ситуации россиян нет аналогов в истории”, — отметил он.

Петр Черник подчеркнул, что оккупанты имеют бешеные потери не только среди рядового, но и среди офицерского состава.

“У них большая проблема с тем, что называется "пониманием поля боя". Почему гибнет так много офицеров и даже генералов РФ? У них плохо работает разведка, недостаточно технических средств для понимания текущей ситуации. Поэтому старшие руководители вынуждены выезжать на передовую, чтобы выяснить, что происходит. Там они и гибнут. И будут погибать и дальше”, — отметил эксперт.

Кроме того, Петр Черник отметил, что в армии РФ очень централизованная система, не позволяющая младшим командирам на уровне роты или батальона принимать решения.

"В итоге, военная машина РФ терпит катастрофическое поражение", — резюмировал он.

Напомним, по мнению экспертов, с начала полномасштабного наступления на Украину общие боевые потери среди личного состава российской армии составляют более 100 тысяч убитыми и ранеными.

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