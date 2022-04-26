"У них пять стволов на один наш": Арестович заявил, что враг может захватить Попасную

"У них пять стволов на один наш": Арестович заявил, что враг может захватить Попасную

Враг будет иметь тактические успехи, но оперативного – не будет, убежден советник руководителя ОП.

Российские оккупанты могут захватить Попасную, поскольку у них "пять стволов на один наш". Однако враг будет иметь тактические успехи, но оперативного — не будет.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российской правозащитнику Марку Фейгину.

"Попасную штурмуют вовсю, радостно, набегами. Но как они штурмуют, мы уже знаем, можно пока особо не беспокоиться. Единственное, что подобное давление — 22 сутки уже идет операция на северной фасе, включая Изюм, с 4 апреля они ее начали — оно, конечно, выматывает наших ребят очень здорово, и их ребят выматывает. Но пока бои… Ну, считайте, продвинулись немного городом", — говорит он.

Арестович напомнил, что с самого начала говорил о том, что враг может иметь только тактические успехи, но оперативного – не достигнет.

"Они могут продвинуться, они могут взять Попасную, могут продвинуться еще куда-нибудь. На тактическом уровне у них могут быть успехи, а как не быть, если при концентрации артиллерии – пять их стволов на один наш. Авиация, ракетные войска и т.д. Они же создали локальное преимущество. Им надо продвинуться. Могут быть тактические успехи. Вопрос в том, станет ли это оперативным успехом. Не станет, сразу говорю, говорил и буду говорить. А так — захватить какую-нибудь Попасную (я представляю, как меня сейчас слушают жители Попасной и те войска, которые там находятся, вы уж извините), захватить еще что-то там, вплотную продвинуться – парочку сел взять или мост, они могут, да. Ну и что дальше? Ничего! Резервы потратят. Будут сидеть и удерживать Попасную радостно, хоронить свои трупы, которые они там сотнями положат, чтобы ее (Попасную – ред.) завоевать", — подчеркнул он.

Арестович добавил: "И будут ждать, когда придет украинская группировка, насыщенная западным оружием, и будет брать Попасную в ответ. Вот и все перспективы захвата Попасной".

Напомним, народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что для россиян достижение запланированных успехов на Донбассе крайне важно, поэтому они не останавливаются ни перед чем и сосредоточили на этом направлении все возможное. Враг пытается максимально использовать свое преимущество в воздухе и тяжелом вооружении.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 62-го дня войны

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