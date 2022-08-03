"У них там вообще аховая ситуация": эксперт объяснил, зачем оккупанты стягивают силы на Херсонщину и Запорожье

Россияне начали перебрасывать свои силы в Херсонскую и Запорожскую области, чтобы доложить хоть о каких-то успехах диктатору РФ Путину, который отправил их в Украину.

Украина начала эффективно влиять ракетными системами залпового огня HIMARS на их склады с боеприпасами, артиллерию, командные пункты, логистику и т.д., поэтому для россиян ситуация складывается очень негативно.

Об этом заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью РБК-Украина.

По его словам, армия РФ начала терять инициативу в Донбассе. А на юге Украины у них вообще ситуация, когда их группировка на криворожском и херсонском направлениях, на западном берегу Днепра фактически уже в окружении.

"Там у них разрушены мосты. Если они не могут эффективно проводить логистику, поставку личного состава и боеприпасов, то фактически они уже находятся в окружении. То есть у них есть выход: или сдаваться, или продолжать что-то придумывать", — пояснил Самусь.

Специалист уточнил, что оккупанты уже не справились с политической задачей Путина любой ценой оккупировать Донбасс.

"Они с этой задачей не справились, но вынуждены сейчас перебрасывать силы на херсонское направление, потому что там вообще ситуация аховая и они пытаются как-то из этой ситуации выйти. Но я думаю, что в результате будет еще хуже, потому что будет взято в плен и уничтожено еще больше российских войск", — отметил эксперт.

В то же время он считает, что в Херсонской и Запорожской областях у россиян ничего не удастся, потому что у них уже нет дополнительных сил.

"Генералы РФ не могут доложить Путину, что они отходят от Херсона. Это для них невозможно теоретически, во всяком случае, пока они не объявят о "жесте доброй воли", как это было со Змеиным. Из Змеиного они тоже вроде бы не могли выйти. Такое же произошло с Киевом и Киевской областью, они даже теоретически не могли себе представить отступление, но отступили, поскольку уже не было выхода. они пытаются опрокидывать туда подкрепление для того, чтобы попытаться пойти в наступление на криворожском направлении, возможно, на николаевском направлении и сломать ту ситуацию, которую сейчас сформировала украинская армия", – добавил Самусь.

Напомним, в Херсонской области ВСУ подбили вражеский танк и захватили в плен двух воинов.

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