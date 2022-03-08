"У них там задача – взять Николаев любой ценой": Ким рассказал о планах оккупантов

"У них там задача – взять Николаев любой ценой": Ким рассказал о планах оккупантов

Николаев готов к обороне.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты перегруппировались и большими силами готовятся атаковать Николаев.

Об этом Ким сообщил в Telegram.

В то же время Ким успокоил жителей Николаева и отметил, что город готов к обороне. По его словам, оккупанты "не знают города и путаются, как котята в поле, а в город, в принципе, боятся заходить".

"Очевидно, у них там задача – взять наш город любой ценой. Видимо, руководство (РФ) смотрит видео, бесится... Наваливаем им", — сказал Ким.

Кроме того, он добавил, что за все человеческие жертвы Украина отомстит РФ.

Читайте также: