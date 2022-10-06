"У них все есть, а у нас – них*я": оккупант заявил, что на фронте "не так, как думают в России" (перехват)

В перехваченном разговоре оккупант жалуются, что у российской армии нет вооружения уровня ВСУ.

СБУ перехватила очередной разговор оккупант, в котором захватчик жалуется на отсутствие нормального вооружения и завидует ВСУ.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба СБУ.

"Арта ложит нах*й, башку выдвинуть не можем. Вчера нас три раза вертушки отьеб*шили нах*й. ПТУРки каждый день е**шат, "Грады"... Здесь на танках выезжают по прямой наводке и е**шат. Что хотят, то и делают", – рассказывает оккупант, который воюет на Херсонском направлении.

Россиянин жалуется, что их подразделение просто нечем отвечать на танковые атаки украинцев. По его словам, у вооруженных сил РФ нет вооружения уровня ВСУ, а собственная штурмовая авиация не прилетает им в поддержку.

"Мы здесь сидим, как ур*ди е**ные под артобстрелами. Подкрепления нет, резервов нет, ничего нет. Это выглядит так, что мы как смертники. От нас ничего нет. Они (российская авиация. – Ред.) боятся сюда лететь. Ч*ыри. Здесь не так, как думают в России. Здесь по-взрослому", – говорит враг своему другу.

Оккупант отмечает, что в ВСУ есть "вообще все".

"У них (ВСУ – ред.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет нух*я", – заключает он.

Напомним, что это уже далеко не впервые оккупанты в перехваченных разговорах жалуются на свое плачевное состояние. Ранее оккупант, попавший в "котел" ВСУ, расплакался во время разговора с женой.

Другой сравнил ситуацию в российской армии со сталинскими методами — "как при Сталине – ни шагу назад".

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