"У них все идет провально": в МВД рассказали о ситуации на фронте и почему оккупанты "пробуксовывают"

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко убежден, что у врага ситуация на фронте провальная, но останавливаться они не собираются, поэтому до окончания войны еще далеко.

Так, Денисенко отметил, что путь от Лисичанска до Бахмута, который так хотят захватить оккупанты, составляет примерно 25 км. Это расстояние россияне идут уже месяц.

Об этом советник министра внутренних дел сказал в эфире "5 канала".

"На днях будет полгода, как началась эта война. Они (россияне – ред.) планировали за 3 дня зайти в Киев. Сейчас у них все, безусловно, идет провально… В частности, ранее Путин заявлял, что их цель — освобождение территорий "ДНР" и "ЛНР". То есть они до сих пор не могут выйти на админграницы Донецкой области" — отметил Денисенко.

По его словам, заметно, что россияне "пробуксовывают" и не имеют возможности воевать.

"Но будут ли они останавливаться – нет, к сожалению. Пока они не собираются останавливаться. И мы должны понимать, что нам нельзя сейчас думать, что вот-вот и завтра все закончится. К сожалению, до окончания еще далеко", — отметил представитель МВД.

Так, в частности, в Песках Донецкой области, по словам Денисенко, продолжаются очень тяжелые бои.

"На самом деле на всех этих линиях столкновения, на всех этих главных точках, в частности речь идет о Соледаре и Бахмуте, продолжаются очень тяжелые, невероятно тяжелые бои. Пока что россияне не могут продвинуться, и наши отбивают фактически все их атаки. То есть, каких-то продвижений у них нет", — отметил советник министра.

Напомним, советник главы Офиса президента рассказал о косвенных данных того, что россияне пытались договориться с Украиной.

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