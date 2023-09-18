"У них все круче": оккупант жалуется, что состояние армии РФ осталось на уровне СССР (перехват)

Оккупанты приходят к выводу, что российское командование "все продало и все прос**ло".

Разведка перехватила очередной разговор окупантов, где захватчики жалуются на отсталость российской армии и восхищаются преимуществом ВСУ в техническом обеспечении.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

В частности, один россиянин спрашивает другого о положении вещей с обеспечением: "Что вообще как с обеспечением, с жрачкой, с формой?".

"Да нормально, здесь не паримся вообще в этом плане, бл**ь. С этим х***во там, ну, такое б**дь, оборудование там. У них (ВСУ. – Ред.) все круче, чем у нас", – признает оккупант.

В частности, захватчики увлекаются преимуществом ВСУ в количестве дронов.

"Короче, у них 20 "птичек" в воздухе. А у нас – 1. Вот вся разница. Это пример такой. Ну, мы остались еще на том уровне как при Советском Союзе. Что осталось от СССР – тем и воюем", – отмечает российский военный.

Собеседник оккупанта добавляет, что такая ситуация неудивительна, ведь российское командование "все продало и все прос**ло".

"А наши тупо по телевизору пьют, что все ох***ельно", – говорит оккупант и добавляет, что даже в РФ большинство понимают, что это ложь.

Ранее разведка опубликовала перехваченный разговор оккупанта с женой, в которой россиянин делится впечатлениями от убийств украинцев и "чувствует кайф, когда на х**ла смотрит и стреляет".

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