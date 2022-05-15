"У них все меньше сил": Жданов оценил, что оккупанты отказались от Харьковского направления, но предостерег относительно облцентра

"У них все меньше сил": Жданов оценил, что оккупанты отказались от Харьковского направления, но предостерег относительно облцентра

Российские оккупанты фактически отказались от Харьковского направления, потому что им не хватает войск. Однако восточные окраины самого Харькова должны выглядеть как крепость и быть готовыми к обороне.

У российских войск остается все меньше сил, поэтому они вынуждены сужать свои возможности по поддержанию боеспособности на отдельных направлениях.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "Радио НВ".

"Они фактически отказались от этого (Харьковского – ред.) направления в связи с тем, что первое – у них не хватает войск, чтобы поддерживать его в должной боеспособности и с должным боевым потенциалом. И они, кстати, перекидывают эти батальонно-тактические группы, частично выводят на переформирование. А те, которые частично еще сохраняют некую боеспособность, они перекидывают именно на Северодонецкое направление", – рассказал эксперт.

"У них все меньше и меньше сил. Поэтому они вынуждены сужать свои возможности по поддержанию боеспособности по отдельным направлениям", — отметил он.

При этом Жданов отметил, что сам Харьков должен в дальнейшем постоянно находиться в состоянии обороны.

"Восточные окрестности Харькова должны выглядеть, как крепость и быть готовыми. Потому что расстояние от российской границы очень мало. Хотя пока не наблюдаем формирование каких-то ударных группировок напротив Харькова, тем не менее бдительность терять не стоит", – предостерег военный эксперт.

Напомним, как оценили американские аналитики, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, самой горячей точкой в области остается Изюмское направление, но ВСУ там перешли в контрнаступление. Оккупанты кое-где отступают.

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