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"У них все меньше сил": Жданов оценил, что оккупанты отказались от Харьковского направления, но предостерег относительно облцентра

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"У них все меньше сил": Жданов оценил, что оккупанты отказались от Харьковского направления, но предостерег относительно облцентра

Фото: Associated Press

Российские оккупанты фактически отказались от Харьковского направления, потому что им не хватает войск. Однако восточные окраины самого Харькова должны выглядеть как крепость и быть готовыми к обороне.

У российских войск остается все меньше сил, поэтому они вынуждены сужать свои возможности по поддержанию боеспособности на отдельных направлениях.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "Радио НВ".

"Они фактически отказались от этого (Харьковского – ред.) направления в связи с тем, что первое – у них не хватает войск, чтобы поддерживать его в должной боеспособности и с должным боевым потенциалом. И они, кстати, перекидывают эти батальонно-тактические группы, частично выводят на переформирование. А те, которые частично еще сохраняют некую боеспособность, они перекидывают именно на Северодонецкое направление", – рассказал эксперт.

"У них все меньше и меньше сил. Поэтому они вынуждены сужать свои возможности по поддержанию боеспособности по отдельным направлениям", — отметил он.

При этом Жданов отметил, что сам Харьков должен в дальнейшем постоянно находиться в состоянии обороны.

"Восточные окрестности Харькова должны выглядеть, как крепость и быть готовыми. Потому что расстояние от российской границы очень мало. Хотя пока не наблюдаем формирование каких-то ударных группировок напротив Харькова, тем не менее бдительность терять не стоит", – предостерег военный эксперт.

Напомним, как оценили американские аналитики, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, самой горячей точкой в области остается Изюмское направление, но ВСУ там перешли в контрнаступление. Оккупанты кое-где отступают.

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