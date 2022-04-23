У них задача номер один – это поставка оружия: Зеленский о работе послов

Президент отметил, что работу послов будет оценивать, когда закончится война.
Для послов сейчас задача номер один – это поставка оружия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля.
Президент отметил, что работу послов будет оцениваться, когда закончится война.
"Сегодня у послов очень понятная задача и оценивать работу послов сегодня очень просто. У них задача номер один – это поставка оружия. И оценивать их будем после того, как закончится война, или, если кто-то из них совсем не может показать результат, и есть такие, это правда. Война, поэтому никто никому не дает вторую попытку. Поэтому именно так оцениваем работу послов", — подытожил глава государства.
Напомним, Зеленский ответил на вопрос о том, почему президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Он отметил, что действия главы Кремля оценить сложно.
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