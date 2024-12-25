"У них заканчиваются люди": офицер ВСУ о делах оккупантов на Покровском направлении

Российские захватчики ищут слабые места в обороне ВСУ и пытаются проводить разведку боем, при этом с каждой атакой они теряют свои резервы.

Такое мнение высказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире FREEДОМ.

"Покровск — довольно большой город. Но каждый военнослужащий, проходящий здесь службу с момента полномасштабного вторжения РФ по-прежнему очень хорошо знает архитектуру, расположение всех объектов, знает каждую улочку и все остальное. Поэтому ситуация здесь для врага может быть гораздо хуже", чем в Бахмуте и Авдеевке", – подчеркнул эксперт.

По его словам, потери, которые враг понес, проводя штурмовые действия непосредственно в направлении Покровска, наверное, самые большие при взятии городов за эту войну.

Он добавил, что враг теряет силы. За прошедшие сутки, по его словам, оккупанты провели 54 штрума на Покровском направлении.

"Каждая атака, каждый штурм — это потери в живой силе и технике. И эти резервы нужно пополнять. Их нужно не просто пополнить, их нужно еще научить. И где-то нужно брать. Фронт большой, а силы враг бросает не только в направлении Покровска. Также нужно проводить боевые действия и поддерживать, по крайней мере, имитацию боевых наступательных действий по всей линии фронта, включая остальным направлениям. На это нужны люди. А люди у них заканчиваются”, – подытожил офицер.

Напомним, украинские военные заявили, что могут удержать Покровск, если высшее командование изменит тактику и даст необходимые средства.

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