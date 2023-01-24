У обеих сторон нет сил для наступления: эксперт – о причинах паузы на фронте

Военный эксперт оценил перспективы нового наступления российской армии, о котором сейчас так много пишут в печати.

На фронте сейчас наблюдается относительная пауза. Ни одна из сторон пока не имеет сил на масштабное наступление. Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман, передает FREEДОМ.

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"Ни у РФ, ни у Украины нет таких сил для того, чтобы сделать полномасштабное наступление. Поэтому, по большому счету, можно говорить, что идут локальные бои, и наше наступление под Кременной носит локальный характер. Это продвижение на несколько десятков километров. Это не можно назвать серьезным успехом. Хотя, конечно, это прекрасно, это правильно. Возле Бахмута сейчас происходит окопная война с небольшими продвижениями в одну или другую сторону. Поэтому говорить о существенных изменениях на линии фронта пока невозможно", — объясняет эксперт.

Гетман оценил перспективы нового наступления российской армии, о котором сейчас так много пишут в печати.

"Когда говорится, что будет наступление в феврале и в конце весны — это два разных наступления, которые готовит РФ. Они хотели с юга через Запорожье выйти в город Днепр. И то же самое сделать с севера через Харьков и Полтаву — выйти в город Днепр, чтобы наша группировка на левом берегу попала в большое серьезное окружение", – отметил он.

По мнению эксперта, активизация оккупантов на Запорожском направлении – это скорее разведка боем.

"Поэтому они попытались посмотреть, насколько все хорошо в ВСУ возле Запорожья, они совершили несколько атак, ничего у них не вышло. И опять же, пока идет окопная война", — подытожил Гетьман.

Напомним, недавно российские пропагандисты заявили, что их силы начали наступление в Запорожском направлении. В частности, об этом говорил террорист Игорь Гиркин-Стрелков.

Однако в ВСУ заверили, что заявления пропагандистов о якобы "прорыве" украинской обороны являются фейковыми.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, оккупанты на Запорожском направлении показывают, что они готовятся к наступлению. Но на самом деле у них там очень опасная ситуация.

По информации канадской разведки, для эффективного наступления в Запорожской области у россиян нет человеческих и материальных ресурсов