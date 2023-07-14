"У одного из 12-й роты "бачок поток", начал по нашим х@@@рить": оккупант — о критическом психологическом состоянии солдат РФ

Российский военнослужащий рассказывает о критическом психологическом состоянии солдат РФ. Говорит, что они настолько подавлены, что уже стреляют по своим.

Телефонный разговор оккупанта перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало соответствующую аудиозапись.

"У одного из 12-й роты "бачок потек", начал по нашим х@@@рыть", — говорит оккупант.

В ГУР подчеркивают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, в Сети опубликовали видео, демонстрирующее интеллектуальный уровень солдат "второй армии мира". Упорный низкорослый воин пытался зарядить миномет, запихивая снаряд не тем боком.

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