У оккупантов большие проблемы на Херсонщине: в ISW сообщили детали

В частности, у захватчиков нет достаточного количества РЭБов для борьбы с тем количеством украинских беспилотников, которые действуют в этом районе.

Российские оккупанты на левобережье Херсонщины жалуются на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, ПВО, огневую поддержку и РЭБ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) 10 января.

Россияне дальше жалуются на постоянные проблемы с военным командованием и связью, которые усугубляют боеспособность оккупантов на левом берегу Херсонской области.

Известный связанный с Кремлем российский военный блоггер утверждал, что командиры реже отдавали приказы подразделениям проводить разрушительные штурмы за последние два месяца. Это произошло после того, как командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский заменил генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр".

Блогер утверждал, что в то же время многие проблемы сохраняются и усугубляются. Так, оккупанты, действующие вблизи Крынок на Херсонщине, не могут попасть в украинские самолеты и вертолеты, поскольку командование не дает своевременного разрешения на сбивание целей.

Сообщается также, что российские командиры требуют несколько часов для одобрения артиллерийских ударов. Они требуют от подразделений передать координаты целей и видео- или фотоподтверждения, прежде чем одобрять удары.

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Кроме того, по данным российского военкора, оккупанты не имеют достаточного количества систем РЭБ для борьбы с тем количеством украинских беспилотников, которые действуют в этом районе.

Другой российский милитари-блогер призвал войска захватчиков прекратить перемещение техники в Крынки и близлежащие районы, поскольку Силы обороны Украины уничтожают там до 90% техники оккупантов.

Как сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец, части 17-го танкового полка (70-я мотострелковая дивизия, 18-я общевойсковая армия, Южный военный округ), которые дислоцированы юго-восточнее Крынок, буквально "горят желанием" вести сильные изнурительные атаки. Машовец предполагает, что командование этого полка до сих пор полагается на изнурительные фронтальные атаки как любимую тактику.

В отчете сообщается, что российские войска, особенно части 104-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ), понесли значительные потери во время операций под Крынками.

"ISW постоянно наблюдает за жалобами россиян на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, противовоздушную оборону, огневую поддержку и РЭБ с ноября 2023 года, но продолжает оценивать, что эти сообщения о тактических проблемах не всегда приводят к значительным оперативным последствиям", — сообщили в Институте изучения войны.

Напомним, 8 января спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что понеся существенные потери в бронетехнике, оккупанты активизировали свою авиацию на левобережье Херсонской области. Враг обстреливает правый берег, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег.

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