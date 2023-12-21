У оккупантов есть продвижение в районе Синьковки – военный эксперт об угрозе под Купянском

По информации эксперта, в направлении Изюма россияне создали наиболее боеспособную группировку.

Россияне продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении, но ВСУ держат под контролем господствующие высоты

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает "Эспрессо".

"Основным акцентом усилий врага являются атаки в районе Синьковки, Лимана Первого, Петропавловки и Ивановки. В районе Синьковки ситуация сложная. Там были определенные продвижения оккупантов, но ВСУ держат под контролем господствующие высоты и используют успешный характер контрбатарейной борьбы", — заверил Снегирев

Синьковка и Петропавловка на карте / Фото: Deepstatemap

По его информации, в направлении Изюма россиянами была создана наиболее боеспособная группировка, насчитывающая до 120 тыс. личного состава и 1300 единиц бронетехники.

"Противник имеет короткое плечо логистики поставок боекомплекта и личного состава с территории РФ и с оккупированной Луганщины. Это и позволяет оккупантам активизировать усилия на этом направлении", — пояснил эксперт.

Раньше мы писали, почему Синьковка под Купянском так важна для РФ.

Напомним, начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница" Иван Шевцов рассказал, что под Купянск враг подтягивает резервы, которые длительное время накапливал в районе Донецкой области.

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